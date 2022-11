« Les plus âgés au repos »

Mais Bernd Hollerbach alignera-t-il sa meilleure équipe ? Sans doute pas. "Non, il va faire tourner, explique Gunter Schoofs, journaliste pour le Nieuwsblad et suiveur de Saint-Trond. Les joueurs de plus de 30 ans seront mis au repos, du moins ne commenceront pas le match. Ce sera le cas de Leistner, Okazaki et Bruls. Leistner est très costaud et sera remplacé par Jorge Teixeira qui a peu joué cette saison. Dans les buts, Daniel Schmidt, gardien de l’équipe nationale japonaise, laissera sa place à Jo Coppens."

L’analyste vidéo est allé visionner Meux

Si Saint-Trond a un gros match samedi contre le Cercle de Bruges, le coach allemand du STVV, ex-T2 de Felix Magath ou encore coach de Mouscron, ne boycotte pas la Coupe, surtout après l’élimination précoce l’an dernier à Seraing (3-2) en 16e de finales de l’épreuve. "Il a d’ailleurs envoyé son analyste vidéo voir Meux, ajoute Gunter. Il prend ce rendez-vous très au sérieux. Saint-Trond s’est préparé sur son synthétique."