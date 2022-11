Meux

L’engouement pour le déplacement à Saint-Trond, mercredi, en coupe de Belgique est sans précédent à Meux. Plus de 950 places ont déjà été réservées dans le stade, dont 160 rien que pour les jeunes du club. "C’est génial, insiste Laurent Gomez. On aura 700 personnes dans les différents cars affrétés pour l’occasion. J’ai aussi pas mal de connaissances qui viendront par leurs propres moyens, en plus des 950 annoncés." Mais avant de se plonger dans la préparation du match au Staaien, les Verts ont un derby à bien négocier. Malade mardi, Gilles Kinif a fait l’impasse sur le premier entraînement, tout comme Johan Paquet, en vacances. "Je devrais pouvoir compter sur eux deux jeudi", ajoute Laurent.

Par contre, la séance de mardi s’est très mal terminée pour Adelin Lecomte. Il s’est effondré, à nouveau touché au genou. "Il a senti un craquement et c’était impossible de l’examiner tellement il avait mal, explique Laurent. C’est vraiment triste pour lui, il revenait enfin dans le coup et n’était plus très loin d’une sélection avec la P1. On espère de tout cœur que ce ne soit à nouveau pas une grave blessure." On croise en effet les doigts pour Adelin, qui galère avec les pépins physiques depuis son départ de Ciney, fin de la saison 2019. "Je passe des examens ce jeudi, j’espère que ce n’est que le ménisque", précise l’infortuné joueur.