Arbitre: Muratore (46e Hoste)

Cartes jaunes: Mara, Meunier, Kinif, Rosy, Binot, Legros, Rouffignon.

But: Smal (1-0, 76e).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Smal, Rosy, Gaux (90e Jaspard), Kinif (64e Moors), Marion (64e Coquelle).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Schillings, Mara, Manfredi, Meunier, Demarteau, Godard (87e Manchigov), Akdim, Binot (87e Leers), Legros.

Relancés à Stockay, les Verts sont retombés dans leurs travers face à Dison. Sans conséquence cette fois, grâce au coup de tête de Gauthier Smal mais aussi à l’homme du match, Kenny Paulus, auteur de deux arrêts aussi brillants que décisifs. "Je n’ai rien vu du tout en première mi-temps, regrettait Laurent Gomez. Pas de justesse tactique, une succession de mauvais choix et, ce qui m’inquiète le plus, ni course ni présence physique. On se faisait retourner par l’adversaire et au lieu de réagir, on pleurait. Je leur ai dit à la pause qu’en ne changeant pas de mental, on allait vivre un Verlaine bis".

Athlétique et bien en place, la formation de Christophe Kinet dominait cette première période. Mais elle ne profitait pas du laxisme visité pour prendre l’avance. "On a tout bien fait, sauf marquer, résumait l’ex-joueur du RFC Liège. Je suis très fier de mes joueurs, ils ont livré un match de très bonne facture en empêchant Meux de développer son jeu". Hormis sur un tir un peu trop croisé de Marion, Meux, beaucoup trop brouillon, n’inquiétait pas Rico-Garcia. À la demi-heure, Paulus, lui, devait déjà sortir un arrêt miracle, pour empêcher l’infatigable Legros de scorer. Binot suivait bien mais Gaux sauvait sur la ligne.

Dès la reprise, M. Muratore, pris de vertiges, cédait sa place au juge de ligne Thibaut Oste. "Pour moi, ce changement d’arbitre a déterminé la suite du match, pestait Christophe Kinet. Il nous prive d’un face-à-face avec le gardien pour un hors-jeu inexistant. Et puis au lieu de laisser l’avantage, il arrête une action alors que mon joueur partait seul au but. On se sent un peu lésé."

Remontés sur la pelouse avec de meilleures intentions, les Verts restaient quand même fébriles. Et après un tir trop mou de Marion facilement capté par Rico-Garcia, Paulus sortait un arrêt sensationnel devant Godard. "Si on prend ce but-là, je pense qu’on aurait vraiment eu du mal à revenir, ajoutait Laurent Gomez. On se faisait un peu plus respecter, mais niveau foot, c’était toujours insuffisant." Jusqu’à ce centre parfait de Rosy parfaitement recoupé par Smal qui plantait, d’une tête plongeante, son premier but de la saison en championnat. Suffisant pour offrir à Meux une victoire au forceps et au goût très amer pour les Liégeois.

«C’était catastrophique»

Soulagé d’avoir enfin marqué, Gauthier Smal reconnaissait la piètre première mi-temps des siens : «C’était catastrophique, tout le monde semblait perdu sur le terrain. Zéro envie, zéro amour-propre, on s’en tirait bien avec un 0-0. Mais si nous sommes conscients que ce n’était pas bon, on ne retiendra que ce succès, important pour le moral avant Namur et St-Trond. Et personnellement, pour ma confiance, ça me fait du bien. Après des bons matchs en Coupe, je n’étais plus trop dedans.»

«On l’aurait perdu»

Laurent Gomez cherchait aussi un peu de positif : «Les joueurs entrés au jeu ont apporté de l’énergie pour rejouer plus haut et remettre tout le monde dans le bon sens. Et puis parfois, il faut savoir gagner des matchs comme ça. Il y a 3 semaines, on l’aurait perdu. Ne faisons pas la fine bouche, s’il reste énormément de boulot, ce 6 sur 6 va nous permettre de travailler plus sereinement.»

Du VTT puis la ligne

C’est un ancien assistant de D1, Patrick Vanackere, présent dans les travées, qui a remplacé le juge de ligne, passé arbitre principal, en 2emi-temps. Patrick n’a pas trop senti les 50 bornes de VTT du matin dans les jambes.