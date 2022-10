Pistes cyclables: pas un tandem politique

"Mais est-ce le bon moment pour dépenser une telle somme ?", se demande Eddy Fabulus, pour le MR. "On ne va pas faire ça pour 10 000 personnes mais bien pour cinq", râle le conseiller de la minorité.

"Oui, c’est justement le bon moment", rétorque l’échevine Écolo. "Quand on paye l’essence à 1,80 € et le diesel à 2 €, on cherche aussi des alternatives." Comme une combinaison entre le vélo et le train. Certains posent aussi la question de l’utilité d’un tel chantier. Qui va vraiment emprunter ce nouvel axe cyclable. "C’est un peu comme pour un pont qu’on construit pour enjamber un fleuve", compare Rachelle Vafidis. "Avant que le pont ne soit construit, personne ne nage pour traverser le cours d’eau. Mais une fois qu’il est réalisé, on se rend compte que ça rend service à beaucoup de monde."

En parlant des aménagements déjà réalisés avec le marquage au sol entre Warisoulx et Villers, Thibault en remet… une couche. "C’est déjà un fiasco et vous allez encore continuer", s’insurge le conseiller de l’opposition. "C’est une dépense qui n’est absolument pas prioritaire. La priorité, c’est l’égouttage. Là, on est complètement dépassés. On va à nouveau dépenser des grosses sommes pour peindre la route par exemple devant chez moi sans investir dans l’égouttage. Et on sera à nouveau tous inondés en 2027 ou 2028."

Ce projet cyclable ne sera donc pas réalisé en tandem majorité-opposition.