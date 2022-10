La taxe sur la collecte et le traitement des déchets avait fait pas mal parler d’elle, surtout du côté des indépendants, sociétés et professions libérales qui partageaient la même adresse entre le boulot et le ménage. "Des réclamations ont été déposées par certains et les plaignants ont finalement été exonérés", rappelle Luc Frère, l’échevin des Finances. Un nouveau texte a été voté et, pour 2023, il n’y aura plus de double taxation. Sauf dans les cas où il y a plusieurs sociétés fixées à la même adresse.

La pression fiscale se réduit donc quelque peu mais elle va s’exercer sur d’autres zones. Deux nouvelles taxes apparaissent ainsi dans le paysage.

C’est le cas pour l’éolien avec des rentrées qui pourraient s’avérer être assez intéressantes pour le trésor communal. Ainsi, les machines les plus puissantes (plus de 3MW) seront ainsi taxées de 15 000 à 18 000€ par éolienne.

"Étonnant de voir que le partenaire Écolo accepte ça", glisse le MR Thibault Bouvier. "90% des éoliennes sont la propriété d’énormes sociétés", rappelle Rachelle Vafidis, pour les Verts. "Et ils font actuellement d’énormes profits. Normal qu’on aille nous aussi rechercher quelque chose de ce côté-là."

1 000 € par nightshop

Autres acteurs économiques dans le collimateur fiscal: les nightshops. Grosso modo, on peut calculer qu’ils devront régler une taxe de 1 000 € dès 2023. Pour ceux en tout cas dont l’ouverture se prolonge aussi sur une plage comprise entre 21 heures et 5 heures du matin.

Jean-François Marlière, pour les libéraux, regrette qu’on vise ici des gens qui entreprennent. "Et cela concerne combien de commerces ?", se demande le mandataire de l’opposition. "Deux", répond le collège. "Cela va être un lourd boulot administratif pour 2000€", déplore Thibault Bouvier.

Mais le bourgmestre PS Yves Depas, c’est aussi le moyen de faire passer un message. "Ces enseignes portent font aussi du mal aux commerces locaux. Et cela génère beaucoup de nuisances dans les quartiers concernés", dénonce le socialiste. "Si on veut s’amuser le soir ou la nuit, il y a des restos et des bistrots", insiste Yves Depas. La taxe prend aussi la forme d’un petit coup de règle sur les doigts des gestionnaires. Une manière aussi de dissuader d’autres projets de nightshops à La Bruyère.