Oui, c’est un soulagement car on a beau dire que ça va aller, tant que la victoire ne tombe pas, c’est compliqué pour tout le monde. Mais je suis surtout content pour les joueurs, ils font tout pour inverser la tendance et, enfin, ils sont récompensés. J’ai senti dès l’entame de match une détermination et un esprit de groupe à la meutoise. Ça fait vraiment plaisir.

Au terme de la première mi-temps, quel fut votre message dans le vestiaire ?

Je n’ai pas eu grand-chose à dire, si ce n’est de féliciter les joueurs. Pour un coach, c’est un bonheur total de mener 0-2 et de voir que les consignes sont appliquées quasiment à la perfection. Chacun avait son rôle et l’a appliqué comme il devait. Coco (Marion) devait servir de point de fixation devant pour laisser des espaces aux autres. Sur le deuxième but, on s’appuie sur lui, il garde le ballon et joue sur un partenaire en mouvement. Sa ligne de stats ne renseigne ni assist ni but mais il a livré le match que j’attendais de lui. Ciryl (Rosy), sur le banc les deux dernières semaines, a apporté énormément, tout comme Antoine (Palate), aligné seul devant la défense et qui a comblé toutes les brèches. Je peux tous les citer, comme les deux ailiers. Gauthier (Smal) aurait pu marquer et Yo (Paquet) en plante deux. On a joué dans un système différent de d’habitude mais tactiquement, je donne un 9 sur 10 à toute l’équipe. En deuxième, on a moins joué au foot, mais plus au courage en défendant un peu trop en reculant. Le manque de confiance a joué dans les têtes, même à 0-2, on se demandait ce qui allait encore nous tomber sur la tête.

Meux a de nouveau appris à savourer une victoire…

Tout à fait. Même en début de saison, après Seraing et Hamoir, on n’a pas senti cette euphorie dans le vestiaire, comme si gagner était devenu normal à Meux depuis une grosse année. Hier (lisez dimanche), on a repris goût à cette saveur. Gagner ne tombe pas toujours du ciel.

Personnellement, vous avez douté, au point de craindre pour votre poste ou d’envisager de laisser votre place ?

Je sais dans quel club je travaille et je ne me tracassais pas du tout à ce niveau-là. Mais je suis dans le monde du foot depuis très longtemps et quand les résultats ne suivent pas, on se pose des questions. Est-ce que le message passe toujours ? C’est pour cette raison que j’ai changé certaines choses, en écoutant les joueurs, en parlant différemment, en les surprenant. Et du côté du comité, je n’ai jamais senti de pression. Que du contraire, le président m’a toujours poussé à prendre mes responsabilités et à faire les choix qui me semblaient bons pour sortir de cette spirale négative. Dans une discussion ou l’autre d’après match, Philippe m’a déjà dit qu’il n’était pas toujours d’accord, qu’il aurait peut-être fait autrement. Mais jamais il ne me l’a reproché, il n’y a aucune ingérence de sa part.

Dimanche, contre Dison, il y aura de la concurrence avec les retours de suspension de Coquelle, Kinif et Moors. Il faudra faire des choix.

C’était mon discours d’avant-match: le staff a confiance dans tous les joueurs. On doit parfois en écarter certains, ils le savent, même si tout le monde donne le maximum en semaine. Ça ne peut que tirer le groupe vers le haut. On aura besoin de tout le monde, d’autant plus que les gros matchs vont s’enchaîner (Dison, Namur, Saint-Trond). Mais pour gagner, Meux doit rester dans le même état d’esprit quel que soit l’adversaire, à savoir solidarité et détermination.