D2: mise au point à Meux, patience à Namur

Laurent Gomez a réuni ses trois capitaines, Kenny Paulus, Antoine Boreux et Gauthier Smal pour faire le point sur la situation un peu tendue dans la maison meutoise suite au bilan comptable insuffisant (2 points sur 15 et une dernière victoire qui remonte au 4 septembre). "Rien n’est dramatique mais tout le monde est bien conscient qu’on doit réagir, souligne le coach meutois. Le foot doit rester un plaisir et on va tout faire pour que cela se traduise sur le terrain. Les joueurs ont exposé leur vision des choses et ont pu vider leur sac, au nom du groupe. C’était une discussion très positive et on espère tous que cela va porter ses fruits dès samedi contre Verlaine." Un match qui manquera peut-être Axel Rouffignon, sorti blessé au Tivoli. "Sa cheville est restée coincée dans le terrain et il souffre d’une petite contusion osseuse, explique Laurent. J’attends des nouvelles. Antoine Palate était malade mardi et ne s’est pas entraîné non plus. Mais ça devrait aller pour ce week-end."

Namur

Hormis El Mehdi Khaida (bras cassé), indisponible jusqu’au terme de cette année civile, le noyau namurois est au complet pour la venue de Stockay, ce samedi. Jérôme Patris s’en réjouit. "On prépare ce match important dans la sérénité, insiste le T2, à la barre le temps qu’il faudra. Je laisse venir pour la suite, la décision ne m’appartient pas. Je ferai ce qu’on me dit de faire." En passe de terminer son cursus pour l’obtention du diplôme UEFA A, le Brabançon ne cache pas qu’il a suivi la filière avec l’ambition de passer coach principal dans un avenir proche. "Je sais évidemment que Namur cherche un T1. Mais j’ai déjà rempli la fonction la saison passée, plusieurs semaines (NDLR: avec succès d’ailleurs) quand Olivier avait le Covid. L’envie y est, on verra qu’elle sera la décision du président."