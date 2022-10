Arbitre: Theunis.

Cartes jaunes: N’zi, Kasri, Lema, Cremers.

Buts: Ouattara (1-0, 14e), Moors (1-1, 43e), N’zi (2-1, 45e), Kinif (2-2, 55e), Ba (3-2, 59e), Kinif (3-3, 63e), Zenadji (4-3, 73e).

LA LOUVIERE: Cremers, Nguessan, Luhaka, N’Zi (65e Lema), Ba, Zenadji, Ouattara (65e Jatta), Kasri, Lubaki (84e Baiardo), Nsungu, Salem.

MEUX: Paulus, Boreux (79e Farikou), Van Hyfte, Palate, Paquet, Smal, Kinif, Rouffignon (73e Rosy), Coquelle, Moors (79e Moors), Gaux.

Inscrire trois buts au stade du Tivoli pour rentrer bredouille, c’est un scénario pour le moins frustrant pour les Meutis. Menés à nouveau, d’abord par une frappe déviée par Gaux de Ouattara, ils ont réussi à relever la tête. D’abord à la 43e grâce à Moors qui était à la bonne place dans le rectangle après une tête repoussée par le poteau. "Recoller au score avant la pause, c’était le scénario idéal", commente le coach, Laurent Gomez. Mais deux minutes plus tard, après un corner, les Louviérois reprenaient les commandes sur une frappe à bout portant de N’zi, étrangement seul dans le rectangle. "Il nous fait mal car nous étions parvenus à jouer haut, à déjouer leur plan. Au final, nous rentrons au vestiaire avec un but de retard." Ce coup sur la tête n’a pas eu raison des Meutis. La preuve: Coquelle trouvait Paquet sur la droite. L’ailier centrait au cordeau en direction de Kinif qui déviait le cuir (55e). De quoi oublier le but juste avant la pause et de repartir sur de bonnes bases. Mais après cette réalisation, les Verts ont commencé à reculer, laissant, en plus, les individualités adverses s’exprimer. À l’image du troisième but inscrit par Ba (59e) qui fusillait Paulus à l’entrée du rectangle après un crochet.

À nouveau, mais sans prendre le jeu à leur compte, les Meutis revenaient au score sur un centre millimétré de Paquet au second poteau pour Kinif qui laissait parler tout son talent de la tête. "Nous avons encore reculé alors que l’objectif était de presser haut pour ne pas les laisser jouer. Il y a eu trop de fautes, de situations dangereuses. Est-ce qu’il y a un problème physiquement ? C’est possible." Acculés, les Verts concédaient un coup franc devant le grand rectangle. Une opportunité convertie de façon magistrale par Zenadji. Le coup de grâce malgré une occasion à la dernière seconde via Coquelle mais le milieu de terrain, à quelques mètres du goal, ne cadrait pas son plat du pied (92e).

Si personne ne peut remettre en question la force de caractère des Meutis et leur intensité, il sera nécessaire de resserrer le bloc. Leur atout principal pour retrouver le goût du succès après un 2/15 et, surtout, 14 buts encaissés en cinq rencontres.