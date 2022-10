Non, je ne me tracasse pas. On a montré à Warnant que nous étions sur la bonne voie. Dans les duels, le pressing et l’organisation, j’ai retrouvé une constance tout au long du match. On prend un bête but, encore plus frustrant que c’était le scénario prévu. Mais les gars n’ont pas lâché. Il ne faut pas s’alarmer même si une victoire significative ou un match référence ferait le plus grand bien à tout le monde. L’an dernier, après un 9 sur 18, la victoire face à Rebecq a servi de déclic à tout le monde et nous avons enchaîné les victoires.

À Warnant, vous étiez revenu à une composition plus classique. Ce sera encore le cas au Tivoli ?

Oui, comme je l’ai dit, c’est important de revenir aux bases. On a besoin de retrouver un équilibre. On l’a perdu en étant parfois trop joueur, ce qui impliquait des moments d’absence dans l’organisation. Il faut revenir à des choses encore plus simples et le réalisme offensif suivra, j’en suis convaincu.

La Louvière Centre semble avoir trouvé sa vitesse de croisière après des débuts compliqués.

C’est certain. Je ne connaissais pas trop cette équipe, un peu construite sur le tard après sa relégation de N1. Ce qui explique sans doute ses trois défaites pour commencer le championnat. Ici, elle vient de gagner deux fois en trois matches, dont la dernière à Tubize (2-3). Elle nous accueillera en confiance. Et les échos que j’ai d’autres entraîneurs confirment que cette équipe peut faire très mal une fois qu’elle sera bien rodée.

Farikou et Smal rentrent dans l’équipe. Des atouts, avec leur vitesse, sur le grand terrain louviérois ?

Je n’ai pas envie de parler d’un joueur un particulier, c’est vraiment collectivement que Meux doit élever son niveau de jeu. Hormis par séquences, nous n’avons pas encore presté au niveau de qualité dont nous sommes capables. Je me répète, mais avec de la constance, on va vite revoir le vrai visage de Meux.