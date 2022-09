Suspension réduite de moitié pour Smal

Meux

Exclu pour la première fois de sa carrière lors du match contre Binche, Gauthier Smal s’est vu proposer deux journées de suspension. Sanction qu’il a contestée devant le comité sportif. Hier soir, celui-ci a réduit de moitié la punition du Meutois. Il pourra jouer ce week-end mais manquera le match suivant, le dimanche 2 octobre à Warnant. "Vu mon casier vierge, j’espérais m’en sortir sans rien, explique Gauthier, surtout que l’arbitre a vraiment été cool dans son rapport."

Pour la venue de Rebecq, Laurent Gomez retrouvera Clément Moors, indisponible le week-end dernier. "Il est allé jouer avec des joueurs de P1 et d’autres du noyau A comme Gauthier Baudoin, Antoine Roldan-Simon, Jonathan Coquelle, Johan Paquet et Deli Bajraktari mardi, en amical, contre le FCO, précise Laurent Gomez. On gagne facilement 6-1".

Laurent Gomez a appris la modification du calendrier suite au match des Diables (voir ci-contre). Et cela ne l’enchante guère: "Cela ne nous arrange pas de jouer le mardi 1er novembre. Si ça ne change pas, ça voudra dire qu’on jouera Dison le dimanche, Jette le mardi et Namur le samedi, soit trois fois en sept jours."

Namur

Averti pour la troisième fois de la saison face à Warnant, Soulimen Ghaddari est suspendu et ne jouera donc pas à Verlaine. Mike Ebui purgera quant à lui sa première des trois journées de suspension suite à sa carte rouge reçue à Rebecq. "Nawfal Largo et Michaël Olojede ont repris progressivement, se réjouit Olivier Defresne. Ce sera encore un peu juste pour ce week-end mais ils seront bientôt de retour. Tant mieux, la concurrence revient."