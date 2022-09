Imbrechts n’a pas oublié le petit sentier de Meux

Quand le calendrier de D2 est sorti, Joachim a pointé deux rencontres: Namur et Meux. "J’ai joué pour ces deux clubs et je ne voulais pas manquer ces rendez-vous. Namur, ça s’est bien passé, on a gagné. On fera la même chose contre Meux. Enfin j’espère (rires)", ajoute Joachim, qui n’a pas oublié son passé chez les Verts. "J’ai habité 13 ans à Meux, à 500m du terrain. Formé là-bas, j’avais accès au terrain par un petit sentier dans le fond de mon jardin. C’était un peu chez moi."

Introduit à Saint-Gilles par l’intermédiaire du Dinantais Laurent Deraedt, aujourd’hui à Anderlecht, Joachim ne regrette pas ce choix. L’ancien Carolo vient de signer un contrat professionnel d’un an avec option. "Tout se passe à merveille pour moi, ajoute-t-il, ce vendredi matin, quelques heures après avoir calmement fêté le succès en Coupe d’Europe. Je m’entraîne au quotidien avec Anthony Morris et Lucas Pirard, sous la conduite de Logan Bailly."

Des jeunes ambitieux

Même avoir vu le match contre Binche et un visage moins séduisant de Meux, Joachim se méfie très fort de son futur adversaire. "Ce sont des mecs pleins d’expérience. On ne termine pas dans le haut du classement de D2 par hasard. Il faudra faire un solide match pour s’en sortir.Notre équipe est très prometteuse, avec des joueurs qui s’entraînent ponctuellement en pros. Ils savent pourquoi ils sont là", conclut Joachim, déterminé à s’imposer un jour en D1, sans jamais renier ses origines. Les Meutois peuvent en témoigner.