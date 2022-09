Face à Meux, Binche n’a pas vu le meilleur Gilles

Mais la reprise catastrophique a sapé le moral des visités, rapidement menés 1-2. "On prend ce deuxième but sur un centre au ras du sol. Comme sur le 0-1, je trouve qu’on est trop lents à réagir sur l’action. C’est rare que notre défense se fasse bouger comme ça, on est d’habitude toujours les premiers sur le ballon."

«Quelques kilos à perdre»

Gilou ne jette la pierre à personne, conscient qu’il doit lui aussi élever son niveau de jeu. "J’ai dû beaucoup décrocher et je n’ai pas eu énormément d’opportunités, c’est vrai. De manière générale, ce n’est pas le meilleur début de saison que j’ai connu. Je sens que je dois travailler physiquement et que ça me ferait du bien de perdre deux ou trois kilos. J’espère monter en puissance pour retrouver toutes mes sensations rapidement".

Le meilleur buteur meutis n’est pas inquiet. Il connaît la capacité de réaction de ses coéquipiers. "Une bonne équipe ne perd jamais deux fois de suite, insiste-t-il. À nous de prouver qu’on est une bonne équipe samedi chez les jeunes de l’Union. On doit retrouver un groupe. L’an passé, même quand on gagnait sans bien jouer, on fêtait ça dignement. Ici, contre Seraing et Hamoir, malgré les succès, les têtes étaient basses. C’est à nous, les anciens, de rebooster le vestiaire. On est à 6/9, on va jouer une D1 en Coupe, ce n’est quand même pas la crise (rires)."