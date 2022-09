"Lors de sa dernière interpellation, une équipe s’est rendue sur place pour faire une purge importante et effectuer des analyses après cette manœuvre, détaille Benoît Moulin, le porte-parole de la Société wallonne des eaux. Il y avait en effet un problème, lié à la situation de la maison de cette personne, en bout de réseau. Des dépôts s’y accumulent. Un système de purge automatique y avait été installé en 2020. Mais ce dispositif ne fonctionne plus." Dans un premier temps, il a été décidé d’envoyer une équipe, deux fois par semaine, pour effectuer manuellement cette purge. "Cela se fera le temps de remettre en place le système automatique."

L’opérateur ne conteste pas non plus qu’une bonne partie du problème est aussi lié à la vétusté des conduites. "Elles sont en effet très, très anciennes, reconnaît Benoît Moulin sans pouvoir donner une date exacte. Cette portion est donc reprise dans un plan d’investissement pour le renouvellement." Dans deux ou trois ans? "Non, avant cela", assure le porte-parole. La prolongation de la conduite pour se connecter ensuite au réseau, à l’entrée du village de Villers-lez-Heest, aurait aussi été une solution. "Mais pour ce genre de travaux (comprenez plus coûteux) , il faut que cela résolve un problème collectif et pas un cas individuel."La famille Docquier se retrouve donc fort seule depuis bien des décennies.