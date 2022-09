Violente collision entre deux voitures à Rhisnes: trois personnes blessées, dont une grièvement et un enfant

©Samuel Godart

Les pompiers de la zone NAGE des postes de Gembloux et Namur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage, deux ambulances de même qu’une ambulance de la Croix Rouge namuroise et deux équipes médicales des SMUR d’Auvelais et de Namur.

Les trois occupants de la Renault ont dû être désincarcérés. La passagère très grièvement blessée ainsi que l’enfant, dans le siège auto à l’arrière, ont été conduits vers le CHR de Namur. Le conducteur lui a été acheminé vers la clinique Sainte-Élisabeth. L’automobiliste de la BMW a, lui, été soigné sur place par les ambulanciers mais a été conduit au commissariat pour un complément d’enquête.

©Samuel Godart

Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne aidés la police de la route de Daussoulx se sont chargés des constatations, la route a été fermée à la circulation durant l’intervention.

Le parquet de Namur a été alerté des faits tandis que le dépanneur Cassart de Bovesse enlevait les véhicules laminés.