Semaine plutôt calme à Meux avant la venue Binche, également invaincu avec deux succès à Tubize et contre Namur. "Antoine Boreux et Martin Van Vyve sont passés chez l’ostéo et ont effectué un travail différencié mardi, précise Laurent Gomez. Mais ils seront tous les deux avec nous jeudi. Après les trois matches en huit jours, j’ai prévu deux séances cette semaine."Hormis Adelin Lecomte qui continue sans précipitation sa revalidation et Arthur Baudoin, toujours ennuyé par ses soucis de santé, tout le groupe meutois est donc d’attaque pour ce troisième match de championnat.

Namur

Les attaquants Nawfal Largo et Michaël Olojede sont toujours blessés et indisponibles pour le déplacement à Rebecq. Olivier Defresne ne pourra pas non plus compter sur Lucas Baudot et Tristan Valcke. Le premier soigne une petite blessure musculaire pas trop grave mais qui nécessite un peu de repos alors que le second est absent pour raisons personnelles. Fred Rosmolen est par contre tout proche d’un retour dans le groupe. "Il a repris les entraînements normalement, explique son coach. Une décision sera prise le concernant fin de semaine, mais il pourrait rentrer dans la sélection."

Le groupe namurois doit relever la tête après ce 0 sur 6 que la préparation et les résultats en Coupe ne laissaient pas présager.

"On a eu une bonne discussion cette semaine, poursuit Olivier Defresne. Des joueurs ont pris la parole. Nous n’avons pas perdu notre foot en quelques jours. Inutile de tout remettre en question, revenons aux bases. On a travaillé un peu plus tactique pour rappeler à tous ce qu’ils doivent faire en perte de balle notamment. Et puis le message qui est passé, c’est qu’en D2, on doit se faire mal du début à la fin d’un match. L’an dernier, on pouvait se permettre un petit relâchement et ça passait quand même. Ce n’est plus le cas cette année."