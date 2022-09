Antoine Boreux: «Je n’ai jamais gagné là-bas»

Avec une qualification en Coupe et le succès mercredi en championnat face à la surprenante équipe de Seraing, la semaine chargée des Meutois se passe pour le moment sans accroc. Elle sera même parfaite en cas de victoire à Hamoir, un déplacement qui a rarement réussi aux Verts. « Je n’ai jamais gagné là-bas, confirme le capitaine Antoine Boreux. Oui, on peut parler de bête noire. » L’an dernier, son équipe avait souffert. « On avait pris un point après été très malmené, se rappelle Laurent Gomez. Je ne m’attends de nouveau pas à un match facile. Leur défaite 5-2 à Warnant ne veut pas dire grand-chose. Chez eux, ils ne vont pas commettre les mêmes erreurs. Et il y avait du beau monde sur le banc comme Donneux, Lahaque ou Messaoudi. L’équipe ne devrait pas être la même. »