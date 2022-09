Cartes jaunes:G. Baudoin, Paulus, Di Crescenzo, Rosy.

Buts: Kinif (1-0, 5e), Farikou (2-0, 77e).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Rosy, Palate, Gaux (65eG. Baudoin), Smal (86eBajraktari), Kinif (86eJaspard), Moors (75eFarikou).

SERAING: Galje, Augugliaro, Serwy, Solheid, Perrey, Stasse (65eDi Crescenzo), Silini, Lukebadio, Renzulli, Renier (82eMusasi), Legai (67eD’Asaro).

Sans Marion et Coquelle, laissés au repos après la victoire en Coupe dimanche et remplacés par Rosy et Moors, Meux a assuré l’essentiel en ne tombant pas dans le piège sérésien. " On est un peu tombé dedans quand même", regrettait Laurent Gomez au coup de sifflet final. Pas content du contenu de la prestation de ses joueurs, le coach meutois retenait l’essentiel. " Si on s’impose à Hamoir dimanche, ce sera la semaine parfaite. Il faut aussi savoir gagner des points comme ça, en jouant mal. Les joueurs ont la tête basse dans le vestiaire, ils savent qu’ils n’ont pas sorti une bonne prestation.Mais c’est humain, il faut l’accepter."

Sous les yeux de José Jeunechamps, coach de la D1A de Seraing, Meux entamait pourtant la rencontre de la meilleure des manières en marquant dès la 5eminute de jeu, sur sa seule grosse occasion de la première mi-temps. Kinif, en renard des surfaces, rôdait au bon endroit pour pousser un ballon touché par Moors au fond des filets. " Après, on a arrêté de jouer", résumait Laurent Gomez. Seraing, avec quatre éléments du noyau pro (Galje, Serwy, Renzulli et Solheid) et le jeune gardien assessois Ugo Desille sur le banc, relevait vite la tête. La vivacité et le jeu rapide des jeunes joueurs de Nicolas Labarbe perturbaient une formation locale empruntée et peu à son affaire. Alors que Meux s’endormait malgré un penalty refusé à Kinif, Seraing multipliait les incursions dans le camp desVerts sans réussir à inquiéter un Kenny Paulus toujours aussi rassurant.

Farikou monte et rassure

À la reprise, la physionomie du match ne changeait pas. Au contraire, Seraing passait la vitesse supérieure et après six minutes de jeu, il fallait un retour de Rouffignon dans les pieds de l’excellent Renzulli pour éviter l’égalisation. Une alerte qui ne réveillait pas les Meutis, brouillons et beaucoup moins déterminés qu’à l’accoutumée. Dans le dur, lesVertsse reposaient sur leur dernier rempart, à nouveau déterminant devant Silini puis Renzulli. Paulus sortait aussi le coup franc dangereux botté par D’Asaro. Alors que l’égalisation était dans l’air, Farikou, venu du banc, plaçait joliment le cuir hors de portée de Timothy Galje qui venait de repousser la tête piquée de Van Hyfte sur un service de Smal. Un but qui coupait les jambes des Métallos, rassurés sur leur niveau dans cette D2. " Franchement, je suis confiant, on gagnera des matches cette saison", glissait le jeune Rhisnois Thomas Renier, capitaine de cette prometteuse équipe de U23. Meux aussi, à condition d’élever son niveau de jeu. " Mais je n’en doute pas, ajoutait Laurent Gomez. J’ai peu de chose à apprendre à mes joueurs, ils savent qu’ils n’ont pas été bons".