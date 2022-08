Arbitre:Soors

Cartes jaunes:Morgan Ato, Brants, Leao Kessels, Mombaerts, Rouffignon, Maus, Ofori Appiah.

Carte rouge: Van Hyfte (71e, 2 c.j.).

Buts:Brants (0-1, 28e), Gaux (1-1, 47e), Kinif (2-1 pen., 55e), Smal (3-1 pen., 77e; 4-1, 90e).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Coquelle (89eJaspard), Gaux, Kinif (77eG. Baudoin), Smal, Marion (68eMoors).

HASSELT: Ghijsens, Mombaerts, Tanriver (76ePut), Morgan Ato (61eWeeghmans), Maus, Leao Kessels, Etien, Dassen, Lenaerts, Ofori Appiah, Brants (85eHaenen).

La saison de Meux ne fait que commencer mais elle est déjà historique: en battant le Sporting Hasselt (D2 flamande) lesVertsont gagné le droit d’aller défier une D1A en seizièmes de finale de la Coupe."Le Graal pour tous footballeurs amateurs, résume Gauthier Smal, double buteur et ivre de bonheur au coup de sifflet final.On espère maintenant choper le plus gros morceau possible".

Comme au tour précédent face à Perwez, Meux a d’abord été mené face à des Limbourgeois venus jouer le contre. Et avec la vitesse de Morgan Ato sur le flanc gauche, cela n’a dans un premier temps pas trop mal fonctionné même si après 39 secondes de jeu, une faute de main d’Etien sur une tête de Coquelle aurait mérité un penalty. En se projetant vite devant, les Limbourgeois, dominés, se créaient une première grosse occasion, sauvée par Paulus. Mais cinq minutes plus tard, sur une nouvelle contre-attaque rondement menée, le portier local devait s’incliner devant Brants. Un troisième contre, signé Lenaerts, ne donnait rien. " Franchement, je n’étais pas du tout stressé en rentrant aux vestiaires à la pause, avoue Laurent Gomez.Hasselt n’était dangereux que sur ces transitions très rapides côté gauche. Par contre, il y avait énormément de place sur leur côté droit défensif. Je savais que ça allait passer, je sentais de la force dans mon équipe et on allait les manger à l’usure." Dès la reprise, les prévisions du coach s’avéraient justes quand Smal centrait de la gauche pour Gaux, qui égalisait, d’un petit geste subtil: 1-1. Hasselt résistait encore un peu malgré deux belles opportunités signées Gaux et Marion, avant de craquer. Kinif poussait Dassen à la faute et transformait le penalty. Meux comptait encore sur son gardien sur des envois de Dassen et Brants puis se rassurait définitivement sur un nouveau penalty provoqué par Baudoin, à peine monté au jeu. Smal prenait ses responsabilités (3-1) et plantait ensuite un doublé (4-1), en contre, parfaitement servi par Palate. La fête pouvait commencer. " Mais pas trop longtemps car mercredi, c’est déjà Seraing en championnat", prévient Kenny Paulus. Une fête au goût amer pour Cyril Van Hyfte, doublement jauni et par conséquent suspendu au tour suivant