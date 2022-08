La Bruyère : la Commune reporte des projets ou les revoit à la baisse

Jeudi, au conseil communal, le bourgmestre Yves Depas (PS) a même sollicité de l’assemblée le retrait et/ou le report de certains points qui impliqueraient des dépenses jugées inappropriées actuellement. C’est le cas notamment du projet de développement des outils de communication, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de développement rural (PCDR). La commune envisageait d’installer des panneaux LED dans tous les villages de l’entité. D’un montant total de 237 000 €, ce projet était subsidié à hauteur de 190 000 €, ce qui entraînait pour la Commune une dépense de 47 000€. L’outil ne manque pas d’intérêt, considère Yves Depas (PS), mais il y a d’autres priorités. Il en va de même pour la rénovation envisagée d’un bâtiment afin d’en faire des appartements. "Nous avons obtenu 600 000 € de subsides, a dit en substance le bourgmestre,mais il faut encore dépenser presque 700 000 € sur fonds propres. Nous ne pouvons nous le permettre actuellement."

Réduire la voilure

D’autres projets seront maintenus, quitte, explique le bourgmestre, à réduire la voilure. Ce sera le cas, par exemple, du remplacement du parc d’éclairage public communal. La première phase vise le remplacement de 240 luminaires, cette année.

Dans le cadre du Plan d’investissement Wallonie cyclable (PIWACY), la commune souhaitait installer des parkings vélos en certains endroits stratégiques. Ici encore, les prétentions ont été revues à la baisse, explique l’échevine Rachelle Vafidis (Écolo): " Au mois de juin, on était à un peu plus de 50 000 € d’investissements. On a décidé de revoir nos ambitions de moitié et de placer les parkings aux endroits où on est sûr que les gens vont stationner une très longue durée." Au lieu de cinq initialement prévus, deux boxes vélos seront installés, aux abords des gares de Rhisnes et de Saint-Denis. Un abri sera construit près du hall des sports d’Emines.

Bonne nouvelle pour les parents: le projet de construction d’une nouvelle crèche à Meux est en bonne voie, assure le président du CPAS Jean-Marc Toussaint (PS).