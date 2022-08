" Cette compétition, je l’attendais depuis tellement longtemps, se souvient l’ancienne vice-championne de Belgique U18.À cause du report provoqué par le Covid-19, ça faisait même déjà un an que j’avais coché le tournoi dans mon agenda. Dans les derniers jours, je n’avais qu’une envie: monter sur le tapis et me battre."

Partie en Slovaquie avec l’ambition d’y décrocher une médaille, la judoka namuroise n’est toutefois pas parvenue à grimper sur la boîte. Et ce, malgré une bonne entrée en matière face à la locale Martina Sekova. " Malheureusement, les deux combats suivants ont été un peu moins bons", reconnaît la Meutoise qui a commis " trop de petites erreurs" pour espérer aller plus loin dans la compétition.

Battue successivement par l’Azérie Konul Aliyeva, finaliste malheureuse, et l’Allemande Helen Habib, en bronze à l’issue de la journée, Victoria Sibille a manqué la petite finale d’un rien. " Avec le recul, je suis surtout déçue de ne pas avoir remporté mon dernier duel, lâche l’Intériste, 7eau classement final.Durant cet ultime combat, j’ai écopé de deux bêtes pénalités qui m’ont mise en difficulté. Sincèrement, je pense que la victoire s’est jouée à peu de chose."

«J’en ai appris beaucoup sur moi»

Dépitée mais pas abattue, la future étudiante en biologie à l’UCLouvain ne veut toutefois pas jeter ses premiers Jeux olympiques aux orties. Et pour cause, l’événement lui a laissé de bons souvenirs dans l’ensemble.

" J’en ai appris beaucoup sur moi, mon judo et mon niveau durant ce tournoi, assure celle qui avait remporté le tournoi de La Roche-sur-Yon en mai.Et puis, ces EYOF ont aussi été l’occasion de faire partie de la délégation belge, de découvrir d’autres athlètes, de prendre part à la cérémonie d’ouverture et d’assister à d’autres compétitions. En temps normal, on a rarement l’occasion de se mêler aux autres sportifs. Mais là-bas, en Slovaquie, c’était différent: on a senti qu’on faisait partie d’une famille plus grande que celle des judokas."

Bien décidée à réitérer l’expérience le plus rapidement possible, Victoria Sibille compte avant tout se remettre en selle sur la scène belge. Avec, dans le viseur, le titre de championne nationale qui lui avait filé entre les doigts en début d’année en raison d’une blessure au genou.