Meux prêt à briser le rêve de Perwez

De retour aux affaires, Clément Moors connaît son futur adversaire sur le bout des doigts. Le Meutois habite à Orbais, dans la commune de… Perwez. " J’ai joué avec Salles, Benazzi, Larotonda et Pletinckx à Walhain, j’ai côtoyé les frères Loureiro et Leblois à Wavre et j’ai affronté d’autres joueurs de cette belle équipe".Une équipe pour laquelle il ne tarit pas d’éloges."Perwez vaut plus qu’une P1. J’ai même le sentiment qu’ils s’en sortiraient en D3. Cela fait quelque temps que Perwez ne fait que gagner."

Le vainqueur rencontrera Hasselt ou Gullegem avant de s’offrir une D1 en 1/16e de finale de la Coupe. " On n’en est plus très loin. Dans une carrière, on retient souvent les bons moments et les titres de champion mais affronter une D1 en match officiel est encore autre chose. J’ai eu la chance de jouer au Sporting de Charleroi avec Walhain, Cyril Rosy s’est rendu au Standard avec Rebecq, mais nous sommes les deux seuls du noyau à avoir vécu ce genre de moment. Meux n’a jamais connu ça alors que le club joue le haut du classement depuis quelques saisons et rencontrer une D1 dans deux tours serait la cerise sur le gâteau pour tout le groupe."

Et pourquoi pas car si Perwez cumule les exploits, Meux est aussi bien dans ces godasses à une semaine de la reprise du championnat."On a éliminé Belœil qui vaut plus qu’une P1 puis Rebecq qui est bien plus fort que la saison dernière et qui méritait autant que nous de passer. Le groupe est en forme", précise Moors.

Winkel – Onhaye (d. 16h)

Les Walhérois vont-ils réitérer l’exploit de la saison passée en Coupe de Belgique, où ils avaient affronté une D1 (Ostende), lors des seizièmes de finale? Ils n’en sont pas loin. En cas de victoire ce dimanche, ils défieront Seraing (D1A) et Antoine Bernier, l’enfant du plateau de l’Agauche, au prochain tour."Ce serait vraiment magnifique pour le club", sourit le coach walhérois, Lionel Brouwaeys.

Seulement, il y a une belle embûche sur la route des Walhérois vers le prochain tour. Winkel n’est ni plus, ni moins, qu’un pensionnaire de N1. Et pas des moindres."On a moins de chances qu’eux pour se qualifier,sourit "Lio".J’ai eu le scouting et les vidéos de leurs derniers matches, et c’est très costaud. Ils ont un effectif composé d’ancien joueur de D1A et D1B. Ils jouent en 3-4-3, avec énormément de vitesse sur les ailes. Ils sont costauds dans tous les secteurs, ils n’ont aucun point faible. Il va falloir courir, c’est sûr. Nous devons également essayer de garder la possession du ballon, pour éviter de le chasser tout le match. Malgré les deux divisions d’écart, on va jouer crânement nos chances. Pour nous, c’est un match à enjeux de plus pour notre préparation. L’avantage est nous allons jouer sur un synthétique, comme chez nous."

Pour préparer ce match, les Walhérois ont reçu l’équipe B de Sedan (R1 française)."On a été battu 0-2, précise Lionel Brouwaeys.Malgré le score, on a fait un beau match. J’en ai aussi profité pour donner du temps de jeu à chacun, et faire souffler les principaux titulaires."

Les Onhaytois ont encore eu une séance ce vendredi pour peaufiner les détails de ce beau déplacement.