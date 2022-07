Communale 2024 à La Bruyère: un souper, ça rapproche

Jusque-là, rien de bien emballant. Mais une oreille aussi fine qu’indiscrète a capté une partie des conversations engagées par ces hommes publics bruyérois.

"Ces quatre personnes ont clairement discuté de la formation d’une liste commune aux prochaines élections communales", nous assure ce témoin qui se trouvait en première ligne. "Et cela avait l’air visiblement bien embarqué pour partir ensemble sous une liste du bourgmestre."

Le soir des élections d’octobre 2018, les groupes PS, D&B mais aussi Écolo ont uni leurs forces pour faire basculer le MR dans l’opposition.Une première depuis la fusion des communes.

Mais mercredi dernier, les Verts n’étaient pas à la table pour ce menu préélectoral.

Contactés, les quatre convives ne démentent ni leur présence ce soir-là à Perwez ni la stratégie commune évoquée en cours de soirée.

"Mais ce n’était absolument pas une réunion programmée pour discuter de la formation d’une liste commune", tranche le bourgmestre Yves Depas (PS). "On s’est retrouvé après une réunion de débriefing des jeux intervillages et on a simplement décidé d’aller manger un bout ensemble", insiste Luc Frère (D&B). Voilà aussi comment s’expliquerait, selon nos interlocuteurs, l’absence d’Écolo à cette entrevue politico-festive.

"Cette liste commune, c’est un scénario comme un autre.On a discuté d’énormément de choses durant cette soirée, appuie Thierry Chapelle (PS). Une réalité, c’est que tous les groupes politiques ont de plus en plus de mal à trouver 21candidats pour former une bonne liste complète", estime-t-on aussi bien chez les socialistes que chez les centristes. "Pas sûr cependant qu’une telle option serait avalisée par nos instances au sein du PS", tempère Yves Depas. "Présenter une seule liste plutôt que deux, c’est aussi se priver de candidats qui ont des familles, des amis, qui sont bien ancrés dans leur village.Ce n’est peut-être pas un bon calcul", ajoute aussi Luc Frère (D&B).C’est pourtant une idée qui a nourri les conversations de ces quatre-là.À tout le moins le temps d’un souper.