Ces questions cruciales mais aussi les réponses concrètes et efficaces sont le moteur de l’ASBLGreenotec, dont le siège est basé à Bonneville (Andenne). "Il y a une dizaine d’années (en 2006), un groupe d’agriculteurs s’est inquiété de la perte de qualité de leurs sols.", situe François Dessart, agronome employé par l’association. "Il y avait des soucis liés à l’érosion mais aussi une perte de biodiversité." Et donc de performances et de rendements des cultures.

Par leur expérience de terrain, des essais et parfois des erreurs, ces cultivateurs ont aussi cherché et trouvé des solutions et alternatives. Celles-ci passent notamment par une couverture des champs tout au long de l’année, hiver compris.Phacélies, moutardes ou trèfles peuvent ainsi succéder à la culture "rentable" de céréales, de betteraves ou de pommes de terre. Cette manière de faire est déjà obligatoire en Wallonie. "Oui mais pas sur la totalité des cultures.Ici, on amène des solutions pour permettre une couverture à 100%", précise encore François Dessart. Avec des résultats probants. "Ça amène beaucoup plus de matières organiques dans le sol et ça l’enrichit", assure Stephan Henry, agriculteur de la ferme de Mehaignoul (Meux/La Bruyère). "Ça freine et empêche l’érosion.Et puis, ça maintient une biodiversité qui est également très bonne pour le sol." Et pour les récoltes. "Oui, qu’on ne s’y trompe pas, pour un agriculteur, l’essentiel, c’est aussi de gérer des revenus.C’est ça qui le nourrit."

Rester curieux et ouvert

L’agriculteur et l’agronome de Greenotec sont le plus souvent sur la même longueur d’ondes. "Il ne s’agit pas ici d’opposer l’agriculture traditionnelle à une autre 100% bio", partage le duo. "Nous, ce qu’on veut, c’est combiner les efforts pour garder des sols de qualité.Et l’important, de part et d’autre, c’est l’ouverture d’esprit, la curiosité." Celle-ci aura d’ailleurs largement l’occasion de s’exercer ces mercredi et jeudi.Une soixantaine d’exposants et de spécialistes convergeront vers ce coin de Hesbaye namuroise pour la troisième édition du festival de l’agroécologie et de l’agriculture de conservation (lire ci-dessous).

Conférences, démonstrations dynamiques, nouvelles machines… Le terreau sera favorable pour un débat… de fonds.