Saint-Denis: les JIV’s ont retenu leur souffle durant quelques heures, un vol mettait à mal le montage du chapiteau

Il y aura du monde, le dernier week-end de juin. Mais, en attendant, des bâtons se sont retrouvés dans les roues de l’installation: dans la nuit de mardi à mercredi ou de mercredi à jeudi, treize indispensables pièces en aluminium (entre 300 et 400 kg, structurant et rigidifiant la tente) ont été dérobées sur le site des jeux intervillages de Saint-Denis.

Déposées sur le chantier, avec le reste du matériel de location, elles avaient été hissées dans leurs racks à trois mètres de hauteur. " Cela a demandé aux voleurs un peu de logistique ", témoigne Bruno Depas, responsable des infrastructures de cette édition 2022. Son collègue, Denis Laverdisse, à la communication, lui non plus, ne croit pas à la mauvaise blague. " Ces pièces étaient clairement ciblées. Aucun autre objet n’a disparu. C’était sans doute quelqu’un en voiture. Les pièces plus lourdes, comme les montants qui auraient nécessité un camion, sont restées là. " Dès le constat du vol, la police a été prévenue, plainte a été déposée et le téléphone a chauffé pour alerter tous les ferrailleurs de la région, " très coopérants ".

Retards en cascade

En attendant, c’était râlant: le montage de ce chapiteau essentiel, pour abriter le public (de milliers de personnes) mais aussi les projections audiovisuelles nécessaires aux épreuves sur base de clips ou de chorégraphies, a dû être reporté, alors que tous les bénévoles requis étaient prêts à mettre un bon coup.

" Il est hors de question d’annuler, cela coûterait trop cher, à nous mais aussi aux autres villages, reprenait Denis. Les JIV’s auront lieu, même si on doit transformer l’événement et en faire un plein air. " Mais c’était impensable. Toujours est-il qu’à moins de dix jours de l’événement, tout l’agenda des préparatifs se trouvait bouleversé, jeudi sur le coup de 16h. " Nous devions monter le chapiteau en une grosse journée, jeudi, pour y installer, vendredi, le plancher, le podium, la sonorisation et tout l’équipement électrique. Les pièces manquantes engendrent des retards en cascade. Nous avons avancé sur le reste comme nous le pouvions, mais ce sera la course. Nous aurons, quoi qu’il en soit, besoin d’encore plus de soutien des autres villages et de bénévoles supplémentaires. "