Saint-Denis: le montage du chapiteau des Jiv’s à l’arrêt à cause d’un vol de pièces en aluminium paralyse

L’appel à l’aide et à témoins, publié sur Facebook, a été partagé plusieurs centaines de fois. C’est dire la capacité de mobilisation d’un tel événement parmi les spectateurs comme les acteurs à tous les étages. Encore plus après deux ans d’absence pour les causes qu’on connaît. Il y aura du monde et de la fête, le dernier week-end de juin. Mais, en attendant, des bâtons sont mis dans les roues de la préparation. C’est la grimace.