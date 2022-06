Saint-Denis: dernière ligne droite avant les 45e JIV’s, qui cherchent encore des bénévoles

La compétition démarrera officiellement le 24 juin. Parmi les jeux nécessitant d’importantes préparations, il y a les clips du vendredi soir. Sur scène, les villages devront représenter cinq artistes différents: Swedish House Mafia (Sauvenière), Sean Paul (Grand-Leez), Jason Derulo (Éghezée), Elton John (Meux) et Rihanna (Saint-Denis).

Le spectacle des enfants du samedi après-midi sera, quant à lui, consacré aux personnages secondaires de dessins animés: l’ours Baloo du Livre de la jungle (Sauvenière), le dragon Mushu de Mulan (Saint-Denis), le crabe Sébastien de La petite sirène (Meux), l’alligator Louis de La princesse et la grenouille (Éghezée) et le dinosaure Rex de Toy Story (Grand-Leez).

Enfin, le défilé des chars du dimanche matin aura pour thème le streaming et ses séries. Au programme? Vikings (Saint-Denis), Stranger Things (Éghezée), Squid Game (Grand-Leez), Peaky Blinders (Meux) et Game of Thrones (Sauvenière). Autant dire qu’en ce moment, les équipes travaillent dur pour proposer des spectacles d’exception aux 10000 visiteurs attendus tout le week-end.

Une mise en jambes

Notons que les différents clubs des jeunes participants se sont déjà revus le 28 mai dernier, dans le cadre d’un pré-jeu (sorte de mise en jambes avant le JIV’s proprement dits). Le comité de création avait imaginé une chasse aux trésors dans les rues de Saint-Denis. L’un des précieux sésames se trouvait d’ailleurs dans la piscine du président du jury, Joël Botilde.

Des tables de jeux de société étaient également dressées dans la salle La Ruche. Et le clou du spectacle était cette grande soirée blind test sur les musiques Disney et génériques Netflix. Le classement de ces épreuves restera secret jusqu’à l’annonce des résultats finaux, la nuit du dimanche 26 juin.

En manque de bénévoles

Évidemment, les JIV’s, ce ne sont pas que des spectacles et des épreuves. C’est aussi et surtout une organisation bien huilée. Après avoir remporté l’édition 2019, cette année, c’est Saint-Denis qui s’y colle et se charge notamment de trouver 600 à 700 bénévoles pour remplir toutes les missions du week-end. Un objectif ambitieux que les Dionysiens n’ont pas encore réussi à atteindre. " Certains horaires sont plus compliqués que d’autres ", indique Denis Laverdisse, chargé de communication. " Je pense à l’installation des chapiteaux (à partir du 16 juin) et au démontage de ceux-ci, ainsi qu’aux postes se déroulant au-delà de 23h. On cherche également des personnes pour surveiller les entrées et sorties. "

Pour encourager le public à s’inscrire, les organisateurs ont lancé un concours sur la page Facebook "JIVS 2022". " Pour deux tâches plus lourdes, comme le démontage ou un créneau après 23h, on met en jeu plusieurs cadeaux. Le premier prix étant un bon de 150 € dans un restaurant gastronomique. "

Infos et inscr.: www.jivs.be – 0496/12.29.46 (Véronique Lardot) – benevoles@stdenis.be