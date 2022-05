La Bruyère : la Commune remet en vente le terrain de Rhisnes

La décision de confier l’entretien des neuf cimetières de La Bruyère à une entreprise spécialisée a suscité une réaction du conseiller Jean-François Marlière (MR). L’élu de la minorité s’est demandé pourquoi on n’engageait pas plutôt un ouvrier communal au lieu de payer, selon le devis estimatif, quelque 50000€ à une société. Pour le premier échevin Luc Frère (D&B), en charge des cimetières, cette décision relève d’un choix politique: " Sachant que nos hommes sont pris par des tâches multiples, on a préféré les laisser à leurs missions premières. "

Des échevines invisibles?

Bien qu’adressées au bourgmestre Yves Depas (PS), deux des questions posées par l’opposition touchaient aux compétences des échevines Valérie Buggenhout (D&B) et Rachelle Vafidis (Écolo). Ce qui a amené Yves Depas à rappeler que le collège est composé d’un bourgmestre et d’échevins, dont deux échevines qui ont toute sa confiance et travaillent très bien. " Vous n’avez pas l’impression de bien les voir , a déclaré le bourgmestre. Symboliquement, je vais leur céder ma place. "

Portant sur les acteurs économiques de La Bruyère, la première question de permis à Valérie Buggenhout de préciser ce qui a été fait dans le cadre du groupe de travail Covid mis en place courant 2020. Elle a aussi regretté que le conseiller Marlière l’ait quitté, se contentant de lancer des idées sur la table et de ne pas les poursuivre jusqu’au bout.

Rachelle Vafidis a répondu à la question posée par Laurent Botilde à propos de l’état d’avancement Plan d’investissement Wallonie cyclable. Un projet qui avance bien, puisque l’analyse obligatoire du territoire bruyérois a été réalisée par un bureau d’études et déjà présentée à l’échevine, au conseiller en mobilité et aux membres de la commission vélo. La prochaine étape consistera à faire valider différentes fiches pour atteindre les objectifs retenus. Un passage obligé, a-t-elle déclaré, pour décrocher les subsides.