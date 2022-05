Une bonne «Dose» de talent

Le flow de Tonio, les bons sons de Lucas: l’alchimie opère, aussi parce que le projet transpire l’histoire musicale métissée des deux compères. "La musique, j’ai commencé à 15 ans, en empruntant la guitare de mon oncle", situe Lucas Fivet. "J’ai d’abord joué dans un groupe plutôt rock avec des influences des Red Hot Chilli Peppers. Puis, ce fut l’électro avec les Crookers mais aussi la drum and bass." Parallèlement, Lucas mène à bien ses études d’ingénieur du son.Le duo enregistre d’ailleurs dans son "home studio" installé à Emines (La Bruyère). "J’ai des émotions, un feeling dans la tête.Et plus je maîtrise les programmes et les machines, plus j’arrive à traduire tout cela dans les sons."

Les émotions, elles passent aussi dans les textes, la voix, le flow et la présence d’Antoine "Tonio" Vellande.

Son univers, c’est le rap. "Je m’y suis mis vers 15, 16 ans.C’est aussi à cette époque-là que j’ai commencé à sortir mes propres textes", détaille le Fernelmontois. Une bonne idée.

Comme dans le clip qui accompagne "Dose", on est dans la ligne claire et directe, une certaine sincérité ."Pour la vidéo, on ne voulait pas tourner un truc à la West Coast, avec les grosses bagnoles, les filles en maillots… On veut seulement être le plus sincères possible.On parle de notre vécu, notre quotidien, notre manière à nous de faire la fête."

Honnête mais aussi très propre et pro, à l’écoute de leur dernier single.

Le projet Tonio X Acra vit donc sur les plateformes et un nouvel EP de six titres est attendu au début du mois de juin, toujours avec un soin particulier apporté au visuel.Mais le duo compte aussi exister sur scène.

"C’est vrai qu’à la sortie du Covid, c’est un peu l’embouteillage pour les concerts et les dates possibles", constatent Antoine et Lucas. "On a aussi parfois l’impression que ça bougeait plus il y a dix ans.Dans les maisons des jeunes, il suffisait d’un micro, d’une petite sono et vous pouviez facilement faire l’une ou l’autre première partie." Mais du live et de l’échange avec le public, le tandem Tonio X Acro compte bien en avoir prochainement une solide dose.

«Dose», le dernier titre de «Tonio X Acre» à découvrir sur YouTube, Spotify et à télécharger sur les plateformes.