Warisoulx: quand le soleil ramène sa fraise, la saison de l’«or rouge» peut commencer (photos)

La belle météo de ces derniers jours a donné le coup d’envoi de la saison. "Les clients les attendent.Déjà en mars, quand il y a du soleil, on nous les réclame", rigole l’agriculteur bruyérois qui multiplie les allers et retours entre le champ et le comptoir du magasin.

Les caissettes se remplissent sur un très joli tempo, les cueilleurs semblent avancer sur leurs genoux aussi vite que sur leurs pieds. "Moi, je mets des genouillères", confie Vincent. "Moi, elles ne tiennent pas, souffle Serge. Alors, j’enfile un second pantalon."

Chaque ligne de plants tracée sur les trente ares sera scrutée tous les deux ou trois jours. "C’est bien évidemment la couleur qui est déterminante", confirme le fraisiculteur. "Si elle tourne au violet, on sait que c’est trop tard.Mais les jours de beau temps, elles mûrissent à une vitesse incroyable.Quand je repasse le soir et que je vois toutes celles qui sont à maturité, je me dis qu’on n’a rien cueilli…"

Les bonnes années – et celle-ci démarre bien – un plant peut produire 800grammes de fraises. "Mais l’an dernier, c’était la moitié.Il a fait très bon jusqu’en décembre, les plants étaient fort avancés et ont été touchés par les gelées."

Belle silhouette et bon goût

Pas de serres chauffées ni d’installations surélevées: au Warichet, on a pris l’option du traditionnel.Avec un joli succès. "On arrive un peu plus tard mais les fraises de pleine terre, en saison, ce sont quand même les meilleures.En tout cas, c’est ce que nos clients nous disent", se réjouit Vincent Mathieux.

Dans les rangs, les fraisiers "Joly" et "Malling" ont supplanté les plus traditionnels Darselect. "Parce que cela donne des fraises avec une belle forme plus allongée et surtout, elles sont encore un peu plus sucrées", continue le Warisoulais.Un plaisir intense mais momentané: les dernières cueillettes seront effectuées fin juin.Il ne faut donc pas trop tarder à ramener sa fraise.