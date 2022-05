La Bruyère : six représentations de "On purge bébé" au château d'Ostin

C’est à six reprises, ce vendredi 13 et samedi 14 à 18h30 et 21h et ce dimanche 15 à 14h et 16h30, qu’ils interpréteront On purge bébé , un vaudeville en un acte de Feydeau.

La démarche de la troupe est atypique. En effet, celle-ci a volontairement cherché à jouer la pièce dans un lieu autre qu’un théâtre. C’est donc dans le salon du château d’Ostin que la pièce, dont la mise en scène a été confiée à Stéphanie Gervy et Marie Jacquet, sera jouée devant un maximum de 60 personnes. Autre singularité, pour tenir dans la longueur, ce sont deux distributions différentes qui assureront les représentations à des moments séparés. La cour extérieure du château accueillera, quant à elle, le bar et le petit coin restauration.

Tarifs: 8 € en prévente/10 € sur place (adultes) – 6 € en prévente/8 € sur place (seniors et moins de 26 ans)

Rés.: 081568223 – info@crlb.be