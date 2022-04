Distributeur de billets de banque: La Bruyère perd le (Ban)contact

"En novembre dernier, nous avons reçu deux représentants de la banque Belfius et lors de la conversation, ils nous ont annoncé qu’il comptait fermer l’agence de Rhisnes", détaille le bourgmestre. "Ce n’est pas une bonne nouvelle mais ils nous avaient quand même donné l’assurance qu’ils conserveraient le distributeur de billes jusqu’à ce qu’on trouve une solution."

La "survie" d’un Bancontact pour une commune, ce n’est pas si anecdotique. "Les gens ont encore besoin de cash", estime Thierry Chapelle, échevin bruyérois. "Dans les fêtes locales, à la buvette de foot, dans certains commerces, on a encore besoin de liquide."

Pourtant le dernier distributeur, installé place des Combattants, n’a pas fait de la résistance bien longtemps.Depuis deux semaines, il n’est plus possible de retirer un billet de vingt ou de cinquante dans un Bancontact de La Bruyère

"C’est une situation vraiment angoissante pour les seniors" , souligne l’échevin Luc Frère. "Le cash, cela reste encore la référence pour plusieurs générations. Pour donner une dringuelle, remercier pour une pelouse qui a été tondue…"

Dans les obligations de bpost

Jean-Marc Toussaint, président du CPAS, renchérit. "Le danger, c’est de voir certaines personnes retirer des sommes en liquide beaucoup plus conséquentes et de les conserver à la maison", redoute le Bruyérois.Avec le risque de voir s’amplifier un certain type de criminalité.

Les autorités bruyéroises assurent qu’elles n’ont pas attendu la disparition du dernier point de retrait pour réagir.

" Et c’est encore ce qui fait le plus mal", s’étrangle Yves Depas. "Belfius n’arrête pas de nous dire que c’est la banque des communes, celle de la proximité.Et ils ne respectent pas leurs engagements."

Selon la majorité bruyéroise, la Banque de la Poste aurait dû prendre le relais. "C’est dans ses obligations", appuient les échevins. "On a envoyé des messages mais on a aucune réponse.Même pas un accusé de réception."

"C’est vrai que le contrat de gestion prévoit que bpost s’engage à assurer la présence d’un distributeur de billets dans le bureau de poste ou dans un autre lieu mis à disposition dans toute commune n’est plus offert", confirme Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. "Mais il faut que la commune fasse la demande.Il faut aussi voir si d’autres institutions bancaires ne vont pas installer un distributeur dans la commune.Mais nous discuterons avec les autorités pour la suite."

Il y a aussi la piste "Batopin".Pour tenter de contenter la population malgré la suppression d’un bon nombre de distributeurs, les principales banques ont assuré que, via le réseau "Batopin", on maintiendrait un service acceptable pour la population.

"On les a contactés directement et ils sont venus", reconnaît Jean-Marc Toussaint. "Deux spécialistes ont débarqué sur les lieux indiqués, ils ont pris des mesures, fait le plein d’informations.Ils nous ont dit qu’ils nous tiendraient au courant.On attend toujours."

L’échevin Thierry Chapelle se fait plus virulent. "On a l’impression que Batopin, c’est un écran de fumée derrière lequel se cachent les banques pour se protéger."

Un discours très…cash.