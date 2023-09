Houyet: Noé aide les animaux en difficulté

Noé passe du temps sur le réseau social pour scruter les annonces d’un animal perdu ou trouvé. On l’appelle par téléphone, aussi, à toute heure du jour ou de la nuit. Il se rend aussi sur le terrain pour récupérer les pauvres bêtes. Il ne compte pas ses efforts, même si cela lui coûte de l’argent et du temps.

Dans le meilleur des cas, la bête égarée possède une puce. Celle-ci peut, si les éléments sont corrects et mis à jour, aider dans la recherche. Mais la puce n’est pas toujours la solution miracle: avec l’instauration du règlement sur la protection des données privées, on se trouve parfois devant un mur. Il faut que le maître rende les données accessibles au public. En l’absence de puce, il faut gratter pour trouver des éléments d’information. Et là encore, internet est d’un bon secours.

En attendant que les retrouvailles avec son maître, Noé garde l’animal avec lui. Si le maître n’est pas retrouvé, il s’adresse à un refuge. Noé n’a pas d’arche pour recueillir tous les animaux…

Il y a les animaux perdus, mais aussi les animaux abandonnés. L’abandon est de plus en plus courant, relève Noé, et pas seulement durant les périodes de vacances. Dernièrement, ce sont deux chèvres ont été débarquées d’une camionnette, qui a aussitôt quitté les lieux.

Lorsqu’il est averti d’un abandon, Noé prend son bâton de pèlerin. "De temps en temps, j’arrive à remettre des maîtres et des animaux en contact", se réjouit-il.