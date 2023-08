Mesnil-Saint-Blaise : 144 panneaux photovoltaïques, un cadeau venu du ciel pour l’Aide Mesniloise Aux Handicapés

Il faut naturellement éclairer, mais également chauffer, préparer les repas des résidents. Avec la hausse du coût de l’énergie, la facture ne cesse de grimper. De quoi donner des frayeurs aux responsables.

Pour l’institution, ce mois d’août est un véritable Noël. Dans le cadeau reçu en avance, il y avait 144 panneaux photovoltaïques fabriqués en Belgique et 3 onduleurs. Soit un projet de 60 000 €.

Cerise sur le gâteau, l’installation a été réalisée par des bénévoles qui agissent pour le compte de l’association Énergie Assistance. Un local d’électricité verte, Vents d’Houyet, et un artisan expert dans le travail sur les toitures, la société Manceau et Fils – pour l’étanchéité et la pose des rails préalables – se sont ajoutés à l’équipe.

Autosuffisante pour la consommation en journée

L’installation réalisée est loin d’être un gadget. Elle va permettre à l’AMAH de produire l’électricité de jour consommée: une base de 60 000 kW. L’institution n’aura plus à ouvrir les cordons de sa bourse que pour payer sa consommation électrique de nuit. L’argent épargné va permettre aux responsables de l’institution de réaliser de nouveaux projets pour les résidents. "Ce cadeau va nous permettre de souffler un gros coup." confie Baudoin De Groote, membre du conseil d’administration.

Pour permettre aux personnes de faire mieux connaissance avec l’institution, l’AMAH organise traditionnellement, avec ses résidents, un marché de Noël. Même si la fête de fin d’année semble encore loin, le projet est déjà lancé. Ici, on sait que l’événement permet de se faire connaître à l’extérieur, mais apporte un peu de soutien financier. On est naturellement loin du cadeau qui vient d’être déposé sur les toits de l’institution. On sait toutefois que les petits cours d’eau font les grandes rivières.