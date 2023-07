À Hour : BeYurt crée une yourte en cinq semaines de chantier, "pour des jeunes couples, des familles ou des grands-parents" (video)

À l’entrée d’un vaste hangar, une yourte-témoin sert autant d’accueil que de bureau aux deux fondateurs de BeYurt, Yann et Stéphane. " Nous sommes passés de militants anticapitalistes à dirigeants d’une société, sourient les deux bâtisseurs. Nous veillons à maximiser le bien-être des salariés tout en fournissant un habitat cohérent avec l’écologie, les changements auxquels l’humanité fait face. "

Un délai d’un an

Avec actuellement 5 équivalents temps plein (soit 8-9 personnes), BeYurt a créé une septantaine de yourtes en ossature bois depuis 2016 pour des Belges mais aussi des étrangers, des Français.

©BeYurt

" Surtout pour des particuliers mais aussi des associations ou des classes scolaires, comme à l’IMEP de Salzinnes mais aussi à Bruxelles. C’est mieux qu’un conteneur. ", explique Stéphane, lui-même précurseur puisqu’il a créé sa propre yourte, en 2012, pour y habiter. Yann, lui, a été amené au travail du bois après une reconversion professionnelle. " Une structure ronde, c’est la meilleure utilisation de l’espace possible. On y est comme dans un tronc d’arbre, chaleureux, maternant. Au début, c’était un pari sur l’avenir. Nous avons vu ce que cela provoquait chez les gens qui pensaient que c’était une tente mal équipée puis se retrouvaient avec des étoiles dans les yeux. “Ah, mais en fait vous avez l’électricité, la télé et même un lave-vaisselle, les lampes sont dimmables…”."

©BeYurt

Au début, le duo autodidacte l’admet, quasiment aucune yourte ne faisait l’objet d’un permis d’urbanisme. " Les propriétaires se cachaient, espéraient ne pas être vus, se souvient Yann. Sept ans plus tard, la quasi-totalité des yourtes commandées ici ont un permis. Certaines communes, comme Tintigny ou Profondeville sont très accueillantes, d’autres pas du tout. Des appréciations personnelles bloquent parfois. Nous traversons une vraie crise du logement et les services communaux d’urbanisme restent calés dans leurs codes, leur plan de secteur des 70’s, le “comme on a toujours fait”. C’est une matière très difficile à faire changer. Pourtant, sur le territoire rural, des quartiers résidentiels insipides cohabitent avec d’autres faits de maisons toutes hétéroclites."

Des jeunes couples aux grands-parents

En tout cas, la demande ne faiblit pas. "Nous avons un an de délai tout le temps. La fabrication en atelier dure 3-4 semaines et le montage du préfabriqué dure une semaine." Sans va-et-vient assourdissants, donc.

©BeYurt

Quel est le profil des candidats ? " Des jeunes couples, des familles qui veulent changer de vie mais aussi un cas particulier: des personnes âgées dont la maison est devenue trop grande, qui la laissent à leurs enfants et font installer une yourte de plain-pied dans le fond du jardin. Pour rester dans la vie active. "

Au sein de l’équipe BeYurt, un menuisier et sa famille ont adopté le mode de vie. "Nous sommes des purs citadins bruxellois arrivés à la campagne. Travailler dans le secteur a rendu le pas peut-être plus facile à franchir mais rien que par notre manière d’habiter, on peut être acteur du changement. Et cela n’intéresse pas que des hippies, des aventuriers ou des célibataires. La sobriété ne va pas de pair avec l’exclusion et ce n’est pas parce qu’on ne veut pas forcément un accès à l’eau et à l’électricité qu’on vit dans l’insalubrité. Le vent et la pluie ? On ne les entend plus."

©EdA

C’est vrai, quid de la résistance des structures face aux conditions climatiques extrêmes telles que connues dernièrement ? Stéphane reprend: " Là où un toit de hall sportif s’envole, nos yourtes ne s’effondrent pas. Il arrive qu’une toile s’envole, se déchire, sans plus. Si les yourtes ont évolué par rapport à leurs ancêtres mongoles, nous en avons gardé l’inspiration. Elles sont prévues pour résister aux steppes, tellement venteuses. Quant au bois, contrairement au mythe, il régule l’hydrométrie Il absorbe l’eau et restaure le trop-plein. Les toiles, elles, en acryliques, viennent du monde nautique, très performantes et imperméables."