Houyet franchit le cap des 5000 habitants

La Commune de Houyet soigne ses nouveaux habitants. Ils reçoivent un pack de bienvenue contenant différents documents utiles. Ils sont ensuite conviés à l’administration pour une rencontre en chair et en os avec les autorités locales et une présentation en images des atouts du territoire. Houyet vient de franchir la barre des 5000 habitants. Avec pour conséquence que le prochain conseil communal, après les élections de 2024, comptera 17 membres et non plus 15. La population devrait continuer à augmenter, d’ici à 2035, de 10 à 20%.