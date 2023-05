Hour: le café de village ferme ses portes, après trois générations

"C’est gai de travailler dans un café de village, mais physiquement, je ne pourrais plus", indique-t-elle avec un peu de tristesse dans les yeux. Il faut dire que dans le métier, il faut faire des heures. Parfois 18 par jour. Il faut mettre la vie familiale et sociale de côté. Et de temps en temps composer avec des clients qui ne sont pas les plus aimables… Servir la clientèle n’est pas le seul aspect du métier: "On doit écouter les gens. On est à la fois curé, psychologue, philosophe, gendarme… C’est très bien quand on est jeune, car on a de l’énergie et de la force ".

Le café devient gîte

Toutefois, la décision de fermer après 33 ans d’activité n’a pas été simple. D’autant que Nancy est la troisième génération derrière les pompes, à la suite de sa maman notamment.

Pour ne pas couper net avec la vie active, Nancy Colot a décidé d’apporter un coup de main au comité qui organise le marché artisanal du village. Celui-ci se tient à proximité du café, qui est devenu un gîte. Plus question de s’installer dans le bistrot, mais on peut s’installer à proximité, à l’extérieur, sur une place du parking aménagé. On pourra croiser celle qui a beaucoup donné pour que du tissu local se crée. Elle ne sera pas derrière le comptoir, mais aura toujours ce sourire couplé à de la gentillesse.