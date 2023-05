Houyet : un Groupe d’action locale en faveur du tourisme et de l’environnement

Cinq Communes sont impliquées, aux côtés de Houyet: Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye et Yvoir. Si sa candidature est acceptée, e groupement baptisé "GAL Haute-Meuse" pourrait décrocher d’importants subsides pour réaliser des projets bénéficiant à la dynamique territoriale des six Communes. On parle de 1 785 000 € au maximum. Un montant amené par l’Europe et la Région Wallonne qui représente 90% du financement des projets. Les Communes sont tenues d’apporter les 10% restant. Pour Houyet, cela représenterait 6281 € par an, durant les quatre ans que dure la programmation.

29 idées retenues

Quelle est la nature des projets proposés par ce GAL en devenir ? Les six Communes y ont bien réfléchi, avec les forces vives locales, afin d’accroître leurs chances de voir leur candidature retenue. Une vision a été dégagée, qui tend vers un territoire décarboné dont les richesses naturelles remarquables sont à préserver, la biodiversité à améliorer et où une eau claire et propre y coulera à long terme. Deux axes de développement ont été définis: ressources naturelles et tourisme doux et durable. Concrètement, 29 projets ont été retenus, parmi 52 propositions émanent des partenaires. Si la candidature du GAL Haute-Meuse est retenue, les idées déclinées en fiches-projets seront mises en œuvre.