Houyet: descendre la Lesse, ça se fait aussi à pied

Pour un des créateurs de la course, Paul Wilmet, la descente s’est taillé un rude palmarès. Il suffit de jeter un œil sur les vainqueurs. On y trouve des locaux, mais également des Anglais et des Tchèques. Un engouement qui dépasse nos frontières.

Désormais, il ne faudra plus attendre la fin du mois d’août pour apprécier le parcours de cette course populaire. Un parcours permanent totalisant 21 km a vu le jour. Il permet de relier Houyet à Dinant dans les deux sens en suivant des bornes. Il est naturellement accessible aux coureurs en mal d’entraînement et aux marcheurs à la recherche d’une belle tranche de nature. Si l’idée du projet est née au sein du club sportif de l’Arch de Ciney, sa réalisation est le fruit d’une collaboration entre les communes de Houyet et Dinant. Plus que l’aspect sportif, l’initiative a pour but de renforcer l’offre touristique. Les sites traversés valent le détour. Les paysages traversés sont variés: au gré de la promenade, on longe l’eau, traverse des villages et franchit une passerelle, passe près d’un château, côtoie une chapelle…

Une inauguration particulière

Dans la région, ce circuit n’est pas le seul à inciter les touristes à se lancer sur les pistes naturelles. Houyet possède d’ailleurs un titre qui en dit long sur le potentiel offert à tous les amoureux des espaces verts: le paradis des promeneurs.

Pour inaugurer cette nouvelle balade, plusieurs sportifs de la région ont coupé le ruban. Parmi eux, Vincent Louis, un habitué à la course, qui a eu l’occasion de tester le sens Dinant-Houyet. Pour lui pas de doute, la course faite à l’envers donne des sensations différentes. Les paysages parcourus valent également le détour.