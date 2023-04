Houyet: un ravitaillement chaleureux pour les aventuriers du cuistax du Télévie

Ils étaient attendus. Mercredi à 12 h 06, la caravane des aventuriers du cuistax de l’édition 2023 du Télévie a fait halte à l’administration communale de Houyet pour récolter des dons. Le comité d’accueil sur place était chaleureux et les enfants de l’école communale encadrés par la directrice Cindy Defosset ont tenu à encourager l’équipage emmené par Ludovic Daxhelet et Jacques Van Den Biggelaer et composé d’une dizaine de personnes de la production TV, mais aussi d’une équipe dédiée à la gestion de l’info sur les réseaux sociaux et du personnel tout aussi important pour la logistique de ce convoi qui ne passe pas inaperçu dans les villes et villages traversés.