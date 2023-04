Un habitant de Houyet poursuivi pour avoir frappé son fils et son beau-fils

Dans un second temps, on lui reproche des coups sur son propre fils, entre avril et mars 2018. Lui était beaucoup plus jeune. Il avait moins de deux ans au moment des faits. On parle de fessées régulières et d’une scène lors de laquelle le père aurait envoyé une chaise au visage de son fils. Ceux-là, il les conteste. La chaise ? Un accident.

Pour l’ensemble de ces faits, le ministère public requiert 40 mois de prison avec sursis. Depuis lors, le prévenu a mis en place plusieurs suivis car, oui, il pouvait se montrer violent et agressif à cette époque. "J’ai également étudié la psychologie et la philosophie de mon côté. Je ne veux par ailleurs plus de relation sentimentale".

Jugement le 24 mai.