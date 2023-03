Houyet: au conseil communal, l'heure des comptes a sonné

À l’aide d’une présentation faisant la part belle aux chiffres et graphiques, le directeur financier a présenté le bulletin financier pour l’année 2022, mercredi soir. Le résultat des comptes est fixé à 280 026,22 €. "Si on regarde l’évolution sur les trois dernières années, on pourrait croire que la situation est moins bonne." a indiqué d’emblée le responsable financier. Pour avoir une vue d’ensemble, il faut tenir compte des provisions et des fonds de réserve, surtout à l’extraordinaire. Ici, on est respectivement à 937 000 € et 1 627 000 €. Si on globalise le tout, on atteint la somme de 2 844 427 €. Ceci est sensiblement identique au montant de 2021.