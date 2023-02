Houyet: l’aventure du développement rural se poursuit

À Houyet, depuis vingt années, le système a mené à de belles réalisations: une maison de village à Ver, des logements dans le centre de Houyet, des rénovations de patrimoine…

Arrivée, ces jours-ci, au terme d’un programme de développement, la commune relance la machine en compagnie de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). Elle s’est également adjoint les services du bureau d’étude Un tour d’avance.

Des rencontres

Pour relancer un nouveau programme de développement rural, il faut aussi relancer une nouvelle dynamique auprès de la population. Neuf rencontres ont été organisées aux quatre coins de la commune. Le but est multiple: procéder à une première collecte d’idées et d’informations, motiver des habitants à s’engager dans le processus.. Au troisième appel, la population a répondu présent. "Même si on peut toujours avoir plus de personnes, force est de constater qu’on a eu du monde dans chaque village. Il y a eu beaucoup d’idées et de pistes à explorer qui ont été fournies." explique M. Marechal, membre de la FRW. Dans la collecte d’idées, les petits Houyetois ont été consultés et ont exprimé leurs projets à travers des dessins.

Les nombreuses rencontres citoyennes menées au fil des années ont permis de rédiger un document qui sert de fil rouge. Pour constituer cette bible, un bureau d’étude s’est mis au travail. Sept thématiques sont à l’œuvre. Comme le cadre de vie, l’économie, la mobilité, l’attractivité, etc. Les thématiques ciblées et dégagées, le travail peut débuter. La 3e opération de développement entre alors dans sa phase active.

Les citoyens qui le souhaitent peuvent désormais poser leur candidature par mail à pcdr@houyet.be. Ils peuvent aussi participer à des groupes de réflexion autour d’une thématique.