Il n’y a pas de blessé, le chauffeur ayant eu le temps de quitter son engin.

La police de la route, du poste d’Achêne, a dressé le constat.

La bretelle a été fermée plus de deux heures pour permettre au dépanneur Pirlot, d’Achêne, de libérer les lieux et au SPW de faire son travail de nettoyage et de réparation de la route.