Houyet: le merci de l’Américaine Henriette à celle qui l’a cachée durant la guerre (vidéo)

Jeudi matin, dans le cimetière de Mesnil-Saint-Blaise cinglé du soleil d’automne, une citoyenne américaine de Boston, Henriette Schlachter, 87 ans, s’approche de la tombe de Julia Pierre (1881-1955), sous laquelle repose également son mari, Léon Nicaise.

75 ans ont passé. Elle se déplace en chaise roulante mais n’a rien oublié.

La cérémonie, en la présence d’une des deux protagonistes de cet épisode de guerre, marquée à vie par cette tragédie planétaire, appelle une magistrale leçon d’histoire. Le devoir de mémoire se trouve toujours plus aisé en présence de survivants.

En cet endroit du cimetière, devant cette pierre tombale pavoisée des drapeaux des associations patriotiques, les enfants des écoles sont rassemblés et impressionnés par Henriette, et par ce qu’elle a vécu d’indicible, de déchirant et d’angoissant alors qu’elle n’avait que leur âge.

Cette matinée, ils l’ont préparée. Ils ont appris à quel paroxysme criminel peut conduire un état ayant sombré dans la haine raciale. Ils ont confectionné des drapeaux américains en guise de bienvenue et, à l’arrière de la bannière de papier, chacun a rédigé son ressenti.

Si la construction de l’Europe a depuis fait son chemin, et semble avoir éloigné à jamais une guerre au sein de l’Union, les mots des enfants entrouvrent une plaie toujours vive.

À la bourgmestre Hélène Lebrun, aux chefs de mission des ambassades des États-Unis et d’Israël, et au public présent, Henriette expose les raisons de sa présence dans un français impeccable: "Elle (Julia) m’a cachée pendant la guerre, au péril de sa vie, pendant plus de deux ans, de 1943 à 1945. C’était une femme incroyable, et une grande patriote engagée dans la Résistance, qui osait tout. C’est comme si j’étais assise sur une bombe atomique. Elle n’avait peur de rien. Je l’appelais marraine".

Une sauveuse de l’univers

Tout en bas des deux noms des regrettés disparus, la pierre a été re-gravée d’une dédicace. Deux mots simples, et liants, tant de fois dit par les vivants: "Merci, marraine".

Henriette a eu trois enfants, Laura, Éric et Kimberly Parker, qui sont du voyage.

L’une de ses filles témoigne en improvisant: "Julia a sauvé ma maman. C’est grâce à elle que nous sommes tous là réunis aujourd’hui", y compris quelques-uns de ses 8 petits-enfants.

Une poignante reconnaissance plane sur cet hommage à Julia Pierre.

Décédée en 1955, elle a été reconnue Juste parmi les Nations longtemps après, en novembre 2017. Un titre honorifique décerné par l’Institut Yad Vashem (qui entretient la mémoire de la Shoah) à tous les non-Juifs qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Un honneur qui vaut à cette humble héroïne de Mesnil-saint-Blaise d’avoir son nom gravé au loin, en terre d’Israël, sur un des murs structurant le splendide jardin des Justes, à Jérusalem.

En cette veille de l’Armistice, la commune d’Houyet est fière de raviver les hauts faits de cette citoyenne d’exception. Julia, membre du réseau de résistance Bayard, fut même récompensée d’un certificat d’honneur décerné par le général anglais Montgomery.

"À l’heure où le monde se divise et où la société devient de plus en plus individualiste, cela fait du bien de se souvenir de ce que les habitants ont pu faire à l’époque de cette terrible guerre", dit-elle. Une minute de silence remonte au premier plan le vent, et le vide, dont le souffle pur a de quoi refaire palpiter par l’esprit cette belle et vieille histoire au cœur du tragique.

Cérémonie en deux actes: du cimetière au monument aux Morts, qui porte témoignage d’une jeunesse cruellement arrachée à sa liberté, à son village. Sur une plaque, Julia y a rejoint les soldats. En bas, en petit, figure une citation tirée du Talmud, ce texte fondamental du judaïsme, qui dit ceci: "Qui sauve une seule vie sauve l’univers tout entier".