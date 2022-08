Houyet : un parc d'activité économique sur le site de la briquetterie de Wanlin

Cette décision contribue à rencontrer les objectifs fixés par la déclaration de politique régionale pour ce qui concerne la réhabilitation de friches, la réhabilitation de sites ayant accueilli de l’activité extractive et le renforcement du maillage économique local.

"C’est une avancée importante qui fixe le cadre de la réhabilitation de ce site qui a connu une activité économique dense jusqu’en 2013, année au cours de laquelle le dernier four de la briqueterie s’est éteint, commente Willy Borsus. Cette décision va permettre de développer un parc d’activités économiques mixtes à Wanlin qui va rendra possible l’implantation ainsi que le développement d’entreprises locales et la création d’emplois."