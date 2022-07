Oui, un pylône s’entretient. Tout dépend évidemment de son exposition et de la qualité de peinture qui a été appliquée. Il peut s’écouler une dizaine d’années avant que l’on grimpe sur les montants pour apporter les premiers soins. Parfois, le travail d’entretien s’impose plus rapidement.

Vingt kilos de matériel

Pour escalader ce type de structure, il faut du matériel spécifique. Un harnais, des chaussures de sécurité et des vêtements qui protègent des projections de couleur. Et naturellement, un pinceau et un pot de peinture de bonne contenance, pour ne pas redescendre toutes les cinq minutes! Au total, l’équipement pèse une vingtaine de kilos.

Le travail est difficile, physique. Avant d’appliquer la nouvelle couche de peinture, il faut passer par une phase de nettoyage de l’ensemble des éléments. Il s’agit de grimper et de descendre tout au long de la journée. Pour passer d’une barre à l’autre, il faut se tenir sur des supports. Parfois, il faut se coucher pour faire les traverses.

Les conditions climatiques sont également un paramètre pour ces peintres d’un genre particulier. On peint par beau temps. S’il pleut, on interrompt le travail. Et pas question de commencer quand il y a du brouillard ou quand le vent atteint les 60 km/h.

Afin que les peintres puisent travailler en sécurité, le courant est bien entendu coupé durant les opérations.

Pour les hommes qui sont en action sur les hauteurs de Houyet, le chantier consiste à remettre en peinture 22 pylônes. Le reste de la ligne est pris en charge par d’autres sociétés privées.