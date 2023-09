Havelange: les derniers jours du Baty, le café du village

"Ce qui est malheureux c’est qu’il n’y aura plus d’endroit convivial pour boire un verre entre amis. Tous les camarades viennent ici, on se retrouve pour parler de la vie", s’attriste Michel, tandis qu’Aurel lui sert la petite sœur derrière le bar.

Avec le temps, un groupe d’habitués s’était constitué. Les sportifs du hall voisin y repassaient pour la troisième mi-temps. "L’équipe de mini-foot porte le nom du Baty", sourit Aurel Mariage, l’un des responsables.

Freddy, le doyen de la bande d’accoudés au comptoir, regrette que les Havelangeois migrent vers Ciney lorsqu’ils veulent en boire une, regarder un match de foot ou taper la carte. "Parce que ça fait mieux", pense-t-il. Il promet qu’il n’ira plus nulle part après la fermeture du Baty. "Ciney c’est trop loin", se résigne-t-il.

À Jeneffe, en rase campagne havelangeoise, subsiste encore le café de la famille Eloy. Chez Marie-Claire. Mais à part lui, il n’y a plus de café de village à 10 km à la ronde au moins.

La moitié d’un salaire normal

Au lancement du café, les trois potes s’étaient attelés à remettre l’établissement au goût du jour pour le rendre plus accueillant. Des trois associés du départ, il ne reste plus qu’Aurel aujourd’hui. Il a été rejoint par trois nouvelles têtes, pour l’aider à assurer l’ouverture quotidienne (à l’exception du mardi). Mais tous officiaient au café après leur journée de travail. La fatigue commençait à se faire ssentir. Et les bénéfices étaient maigres pour continuer de faire tourner le café avec la même énergie d’antan.

"On n’a jamais eu d’objectif financier, on n’a jamais voulu retirer des salaires complets, dit Aurel. L’idée était d’abord de faire revivre le café du village. Mais on ne peut pas nous permettre de mettre une partie de notre boulot de côté pour consacrer des heures au café. Au niveau financier, on n’y arriverait pas: on gagne ici entre 7 et 10 € net de l’heure prestée alors qu’un travailleur normal gagne environ 15 €."

Le café ne sera pas repris

S’ajoute à cela un marché concurrentiel qui n’épargne pas les petites entreprises que sont les cafés de village. L’entreprise brassicole Alken-Maes loue le bâtiment à un propriétaire privé pour, à son tour, louer la superficie commerciale aux gérants du Baty. Un système qui engendre des obligations d’exclusivité avec le brasseur. "On est obligé de consommer les produits de chez Maes, explique Adrien, l’un des initiateurs du projet. On n’a aucune ristourne sur les produits qu’on consomme. Ça réduit fort les marges et nous n’avons jamais voulu passer la barre des 2,5€ la bière. Et puis, le loyer est indexé de manière normale, il n’y a pas de geste de soutien."

À l’annonce de la fermeture du Baty, Alken-Maes a décidé de donner son renom au propriétaire. "Ils n’ont pas cherché de repreneur parce qu’ils savent bien que ce n’est pas rentable comme système", complète Aurel.

Il parle enfin d’un désintérêt du public après la crise sanitaire. Quand en 2019, il tirait trois à quatre fûts par semaine, il en est à un ou deux en 2023.

Ce vendredi, il faudra toutefois en prévoir quelques-uns de plus pour la soirée d’adieu qui promet d’être festive. La fermeture officielle se fera le jeudi 5 octobre. Michel et Freddy, les irréductibles, seront présents tous les jours, jusqu’à la fin.