Havelange: l’échevin Jean Gauthier s’en va le cœur léger

Renaud Dellieu (Hav’enir), échevin de la Vie associative, reprendra les Travaux et cède le Sport au conseiller Frank Mailleux (Hav’enir). Ce dernier, ex-membre de la CCATM reprendra l’Aménagement du territoire et l’Urbanisme qui étaient chez la bourgmestre Nathalie Demanet (Hav’enir). Murielle Bechoux remplacera Jean au conseil communal, cette nouvelle conseillère est bien connue des citoyens d’Havelange. "Ils entreront en fonction pour un an et demi. Ce sont des mandataires qui seront tout de suite opérationnels ", communique l’échevin Antoine Mariage.

Les dossiers se terminent

Discret aux conseils communaux, Jean Gauthier n’a pas pour autant été moins actif dans les affaires communales. Derrière lui, il laisse quelques dossiers en voie de finalisation. On ne dira pas que Frank Mailleux et Renaud Dellieu vont s’ennuyer, mais ils pourront normalement dormir sur leurs deux oreilles.

Parmi ses récents dossiers, la réflexion sur la traversée d’Havelange, qui dépend davantage de la Région mais à laquelle la commune participe et intervient entre autres pour la rénovation des trottoirs en klinkers. La première phase des travaux débutera au printemps 2024. Idem pour les travaux aux abords de la maison communale qui débuteront à la même période. Il s’est aussi occupé de la rénovation du centre de Montegnet, de l’extension de l’école de Flostoy et, plus récemment, de la liaison cyclo-piétonne reliant le terrain de foot de Miécret au Ravel d’Havelange. "Ce sont des travaux qui ont pris du temps. Ils se terminent d’ici quelques semaines. Il n’y aura plus grand-chose à faire ", partage Jean Gauthier l’esprit tranquille.

Il tenait à remercier tout le monde, le service travaux dont il était responsable et les 432 citoyens qui avaient voté pour lui aux dernières élections. S’il passera encore dire bonjour à l’occasion ? "Oh oui, bien sûr ! ".