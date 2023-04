Havelange, Ohey, Ciney et Hamois: plats traiteurs dans quatre distributeurs

Bien que l’investissement soit conséquent, le prix “d’une bonne voiture” par machine, le couple a modifié ses prix récemment pour parvenir à dix euros environ par plat, préférant produire davantage et limiter la marge par produit. Bref, rester accessible au tout public. "On a pris le problème dans l’autre sens. Plutôt que d’avoir moins de machine et des plats plus chers avec des marges plus grandes. Les difficultés financières sont une réalité pour tout le monde. Il faut que les gens continuent de se faire plaisir."

Soupes, bolos et boulettes en bocaux

Scampis au rhum, tortellinis aux épinards, poke bowl. Tout est fait maison. Jusqu’à la panure de l’escalope milanaise. Le menu change toutes les semaines. Mais restent les indémodables boulettes chasseurs ou tomates, soupes, sauce bolo, stérilisés et mis en bocaux. Méthode qui permet de prolonger la date limite de consommation (DLC). Pas de gaz injecté, et la durée de préservation peut aller jusqu’à deux ans ! "On a testé énormément. Certaines choses ne se stérilisent pas. On a nos recettes et ça marche super-bien. Si les plats traiteurs partent plus vite que prévu, ça permet d’avoir toujours un produit à proposer ", partage encore la gérante. Un système de caution avait été pensé au départ, mais n’a pas fait long feu en raison de l’état de retour des récipients. Le moindre petit éclat dans le verre, même invisible à l’œil nu, et c’est l’explosion à la stérilisation. Adieu la production.

Tant que possible, le produit local est favorisé. Mais de là à collaborer avec des petits producteurs locaux, on n’y est pas encore, au vu des quantités nécessaires pour fournir, à rythme soutenu, les quatre distributeurs et les plats en livraison. Passer un jour au tout distributeur ? Ils n’y pensent pas ! "C’est utopique de n’utiliser que ça, on perd le contact avec les gens. C’est une branche de notre activité mais ça ne prendra pas le dessus sur le reste. L’année passée, on avait fait un bar à tapas éphémère. Ça nous plaît ce genre de service direct.", appuie Sally. Une question d’équilibre donc.

D’ailleurs, ils l’annoncent en avant-première, le bar à tapas fera son grand retour dans moins d’un mois à l’atelier. Et pourrait bien devenir de moins en moins éphémère.