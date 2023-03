Havelange: Nathalie Rabeux-Lambotte, nouvelle présidente du CPAS

La modification du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité, pour les années 2022 à 2024, a été validée. Au programme: l’accessibilité mobipôle Méan (263 000 €), la sécurisation de la liaison mobilité entre Havelange, Maffe, Méan et N983 (235 000€) et la réalisation d’un chemin réservé à Barvaux-Condroz (994 000 €).

Le conseil a approuvé les conditions et le mode de passation d’un marché pour la désignation d’auteur de projet pour les aménagements des abords de la maison communale (54 000 €). François Meunier, conseiller indépendant, s’est abstenu de cautionner ce point.

Le budget du CPAS pour 2023 a été voté. Celui-ci s’élève à 825 000 € et bénéficie d’une intervention communale de 713 000€. La dotation à la zone de secours Dinaphi a été validée également, pour 176 000 €.

Enfin, le conseil a décidé de verser 2000 € au consortium 12-12, à la suite des séismes en Syrie et en Turquie.